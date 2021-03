Hospital de Santa Maria recebe cinco novos respiradores

O Hospital Casa de Saúde, de Santa Maria, recebeu a doação de cinco respiradores. Os equipamentos chegaram nesta semana. Além disso, desde o início deste mês, a instituição passou a utilizar a estrutura para casos de pacientes clínicos com diagnóstico para a Covid-19. O hospital integra a rede pública de saúde e presta atendimento 100% SUS.

A entrega dos respiradores é de extrema importância para os pacientes que estão internados na instituição, pois irão colaborar com o tratamento e a recuperação dos casos. O pedido de aquisição dos respiradores partiu da administração do hospital e teve a participação, além da prefeitura, de políticos da região.

"Ao recebermos esses cinco respiradores, dá-nos um alento, mesmo que passageiro, pois isso nos permite oferecer serviços mais qualificados aos usuários. Contudo, é sabido que, por trás de cada aparelho, existe um ou mais profissionais que os maneja, e esses também merecem nosso reconhecimento neste momento", ressalta a diretora da instituição, Darciéle de Lima.

Desde o começo deste mês, o hospital passou a ofertar 11 leitos clínicos para tratamento de casos clínicos de Covid-19. Os leitos começaram a ser utilizados no dia 1 de março em decorrência do aumento de casos. O hospital não descarta a possibilidade de abertura de mais leitos caso seja necessário. "Os leitos clínicos darão mais segurança aos profissionais de saúde que atuam no hospital e aos pacientes neste momento tão difícil da pandemia", reforça o secretário de Saúde de Santa Maria, Guilherme Ribas.