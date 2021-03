SOLIDARIEDADE Notícia da edição impressa de 11/03/2021. Alterada em 12/03 às 03h00min Campanha idealizada por empresário de Santa Cruz do Sul vai doar valores a hospitais em troca de seguidores

Uma campanha em prol dos hospitais Santa Cruz e Ana Nery será colocada em ação por uma empresa da cidade, com o objetivo de auxiliar nas ações de combate à Covid-19. Uma comitiva, com representantes da empresa Karnopp Imóveis e das instituições de saúde esteve hoje em reunião nesta quarta-feira apresentou a ideia em primeira mão para a prefeita Helena Hermany.

A campanha terá início na próxima segunda-feira e vai se estender por 30 dias. Para participar será necessário seguir o perfil da empresa (@karnoppimoveis) no Instagram. A cada novo seguidor, a imobiliária doará R$ 2,00 para o Hospital Santa Cruz e R$ 2,00 para o Hospital Ana Nery. O material de divulgação já está sendo confeccionado e em breve será dada ampla propagação nas redes sociais.

Além do recurso financeiro, fundamental neste momento em que os hospitais estão com lotação máxima e elevados gastos com medicamentos e insumos, a campanha, segundo o sócio proprietário da imobiliária, Erikson Karnopp, busca servir de exemplo para outros segmentos da sociedade, desencadeando mais ações solidárias. "É bem possível chegarmos a 20 mil seguidores, isso é rápido. Além de auxiliar essas instituições, a campanha é também uma forma de ajudarmos a desonerar um pouco o poder público", disse ele.

Na oportunidade, a prefeita Helena agradeceu pela iniciativa e enalteceu a solidariedade dos santa-cruzenses, que atendem sempre que chamados a se engajar em causas nobres. "Temos muito orgulho dos nossos cidadãos. Santa Cruz é exemplo em iniciativas dessa natureza, trabalho há décadas na área social e posso afirmar que aqui as campanhas são sérias, transparentes, tem credibilidade, as pessoas sabem para onde vãos os recursos arrecadados e por isso são extremamente participativas", concluiu.