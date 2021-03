Trecho da ERS-421 no Vale do Taquari deve ficar pronto em abril

O governo do Estado finaliza a pavimentação asfáltica da ERS-421 entre Sério e Forquetinha, no Vale do Taquari. Retomadas em novembro de 2019, as obras já contam com 85% do cronograma concluído nos 4,3 quilômetros que ligam os dois municípios. No total, serão investidos R$ 6 milhões oriundos do Tesouro do Estado nos serviços. A entrega à população deve ser em abril.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a autarquia acompanha o andamento dos serviços para garantir que o término da obra ocorra dentro do prazo previsto. "Nosso corpo técnico segue fiscalizando os trabalhos para que as intervenções na ERS-421 mantenham o ritmo", informa. "Todas as etapas de implantação do asfalto foram cumpridas e já iniciamos, inclusive, a pintura da pista. É mais um acesso municipal que estamos prestes a entregar", afirmou.