Prefeitura altera vencimento de impostos em Santa Clara do Sul

Com o objetivo de amenizar os impactos ocasionados pela pandemia do coronavírus, a prefeitura de Santa Clara do Sul encaminhou projeto de lei à Câmara de Vereadores pedindo o prorrogamento do vencimento do IPTU, alvarás e demais taxas para 30 de novembro. Além disso, o texto mantém o atual desconto de 14% para quem quitar as taxas até esta data.

Também foi estendido, até 30 de dezembro, o prazo para pagamento dos impostos com desconto de 9%. Além disso, fica prorrogada a vigência dos alvarás sanitários que vencem em 2021, bem como o prazo para pagamento da Taxa Anual de Vigilância Sanitária para 30 de novembro.

O prefeito Paulo Kohlrausch se reuniu com representantes do comércio e se colocou à disposição dos empresários para definir outras ações para amenizar os impactos causados pela pandemia. "Temos todo o interesse de ajudar e, para isso, é fundamental que a Associação Comercial e Industrial de Santa Clara do Sul (Acisc) seja reativada no município", destacou.