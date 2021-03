ONG leva projeto para estudantes de Campo Bom

A ONG Parceiros Voluntários traz a Campo Bom o projeto Tribos nas Trilhas da Cidadania, que há 18 anos oferece formação para educadores e estudantes a fim de desafiá-los a identificar em suas comunidades questões sociais que precisam de resoluções práticas. Com inscrições abertas até o dia 31 de março, a iniciativa promoverá a capacitação de educadores e alunos da rede pública a partir do 7º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio em questões de liderança cidadã e de fotografia.

Segundo José Alfredo Nahas, superintendente da ONG, o projeto acredita na potência da produção sociocultural para a construção da cidadania e por isso engloba aulas de fotografia e seus fundamentos para desenvolver reflexões sobre a realidade dos alunos. "Os participantes serão provocados para refletir sobre o cotidiano e o contexto sociocultural, assim como serão instigados a solucionarem questões", avalia Nahas.