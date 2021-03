Santo Antônio da Patrulha terá primeiros 10 leitos de UTI em hospital

Foi confirmada, nesta quarta-feira, a abertura de 10 leitos de UTI no Hospital de Santo Antônio da Patrulha, administrado pela Santa Casa de Misericórdia. O anúncio oficial foi realizado pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, acompanhada pela secretária adjunta da Saúde, Aglae Regina Silva, em reunião virtual.

A conquista desses leitos vem para suprir a elevada demanda por atendimentos durante a pandemia, principalmente no último mês, oportunizando melhores condições de tratamento para a população não só de Santo Antônio da Patrulha, mas do Litoral Norte e do Estado como um todo. Serão cinco unidades financiadas e instaladas pelo governo estadual o e outras cinco implantadas pela parceria entre Santa Casa e município, com previsão de abertura para os próximos dias.

O Hospital Santo Antônio da Patrulha possui, atualmente, 33 leitos clínicos para pacientes com Covid-19. Até o dia 26 de fevereiro, a instituição contava com apenas 17. Não havia, até então, Unidade de Terapia Intensiva em Santo Antônio da Patrulha. Sendo assim, inicialmente os 10 leitos de UTI irão funcionar no espaço do bloco cirúrgico, já ocupado por leitos clínicos em virtude da situação atual. No entanto, em um futuro próximo, a intenção é de que seja criada uma ala própria para este tipo de tratamento.

Os custos para manutenção dos 10 novos leitos serão administrados pelo governo do Estado, e a montagem das unidades de terapia intensiva já está em andamento. O município tem contado com o apoio e recursos vindos da comunidade local, a partir de campanhas de arrecadação para a compra de equipamentos.