Taquari promove mutirão de testagem no fim de semana

A prefeitura do Taquari, por intermédio da secretaria municipal de Saúde, reforçou uma nova frente de ação disponibilizando testagem em massa para toda a população neste sábado, das 8h às 14h. Serão aplicados testes rápidos na população taquariense. Os pontos de coleta serão na Praça da Bandeira, Ginásio da Colônia 20 e em três bairros. Os interessados devem ir de carro até o local e a testagem será feita com os pacientes dentro dos veículos.

Os testes não serão feitos em pessoas que já receberam a dose da vacina contra o coronavírus ou que já tenham sido infectados pela Covid-19. Para o prefeito André Brito, a testagem é o meio de uma campanha expressiva para identificar cidadãos infectados pelo vírus, e é possível identificar a propagação da pandemia em Taquari, buscando formas de combater o avanço do coranavírus no município. "Já havíamos realizado 1.000 testes em janeiro, e agora vamos novamente realizar esse procedimento. Somente com esses dados poderemos avançar no combate ao coronavírus e identificar a propagação do vírus no município", afirmou o prefeito.

A prefeitura adotou medidas de prevenção ao coronavírus e com o objetivo para não colapsar o sistema básico de saúde. Uma das ações é a abertura dos postos de saúde, em um sistema de rodízio, até às 21h, com horário ampliado para o atendimento de pessoas que, essencialmente, não apresentem sinais de Covid-19.