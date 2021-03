Avança projeto para reforma de casas populares em Lajeado

O projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), realizado em Lajeado pela Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Vale do Taquari (Seavat) com a parceria da (Univates), realizou a apresentação dos projetos que buscam oferecer melhores condições sanitárias para famílias da cidade. O objetivo do programa é viabilizar a promoção de melhorias sanitárias domiciliares, por meio de projetos executados por arquitetos e urbanistas.

Inicialmente, o programa selecionou nove famílias de baixa renda em Lajeado para realizar reformas sanitárias. Ao longo do mês de fevereiro, as arquitetas envolvidas apresentaram as propostas de reforma e melhorias sanitárias às nove famílias da cidade de Lajeado que estão participando do programa.

Para a professora Jamile Weizenmann, coordenadora do projeto, o envolvimento da Univates como apoiadora da desta ação permite um grande impacto sobre a aprendizagem dos estudantes e docentes envolvidos. "O projeto abriu portas para pensarmos a assistência técnica gratuita no município, e a extensão universitária tem tido um papel fundamental ao promover as relações com a comunidade e inserir o estudante na realidade da cidade, interagindo com setores públicos e com profissionais da área, compreendendo a situação das famílias em vulnerabilidade e meios possíveis de promover as melhorias na qualidade de vida das pessoas", revela a docente.

A próxima etapa do Nenhuma Casa Sem Banheiro envolverá a execução dos projetos. O Habitar Bem da Univates está envolvido, junto com a prefeitura, na captação de doações e recursos para a fase seguinte. Empresas estão sendo convidadas a doar materiais, mobiliário e equipamentos para os banheiros.