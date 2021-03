UFSM vai instalar usinas fotovoltaicas em dois campi

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) conseguiu investimento para a implementação de mais duas usinas fotovoltaicas, uma no campus sede, em Santa Maria, e outra em Cachoeira do Sul. O recurso veio em parte do Ministério da Educação (MEC), no valor de R$ 1,5 milhão. A segunda parte, no mesmo valor, é proveniente de recursos próprios.

A empresa mineira Ownergy Soluções e Instalações Ecoeficientes, que já entregou usinas em outras universidades federais, como a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), no campus de Erechim, será a responsável pela implementação do projeto. Em Santa Maria, a usina será implantada no Centro de Eventos, ao lado do Pavilhão Polivalente. O campus de Cachoeira do Sul terá sua primeira usina fotovoltaica. Cada uma delas tem 400 kW de potência instalada.

"A usina contará com uma estação de medição de temperatura e irradiância, e os dados da usina serão integrados ao supervisório energético da UFSM. Já foram instalados medidores em todos os prédios. Todos estão sendo monitorados no sistema supervisório energético da universidade", comenta o professor Lucas Bellinaso, coordenador do projeto do campus sede, que está sendo realizado através da Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência (Fatec).

O campus sede já possui uma usina em funcionamento, com a mesma potência instalada. Esse projeto anterior foi submetido por professores da Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFSM por meio de edital da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que destina parte de seus recursos para o investimento em pesquisa. O projeto também visava um sistema de eficiência energética, incluindo troca de lâmpadas em salas de aula e iluminação pública.

A estimativa é que a nova usina do campus sede vai gerar uma economia de até R$ 40 mil por mês, tendo de três a quatro anos para recuperação do investimento. A energia gerada será injetada na rede elétrica gerando créditos, que serão utilizados posteriormente para abater no valor total de energia consumida pela universidade. A previsão para a conclusão das instalações é para outubro deste ano.