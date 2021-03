Hospital de Parobé ativa mais 6 leitos de UTI

O Hospital São Francisco de Assis de Parobé ativou mais seis leitos de UTI, que estão sendo utilizados para o tratamento da Covid-19. Com isso, a cidade passa a contar com 38 leitos de alta complexidade, o maior número atingido desde o início da pandemia na cidade e o maior de toda a região do Vale do Paranhana.

O hospital ainda implantará essa semana mais 10 leitos de internação clínica Covid, chegando a 37. Entretanto, mesmo com a ativação dos novos leitos a taxa de ocupação das UTIs segue acima do limite.

"Temos trabalho para enfrentar a pandemia e conseguimos um número recorde de leitos de UTI para a cidade. No entanto, é fundamental que a população mantenha a guarda alta contra o vírus, intensificando a higienização das mãos, usando máscaras e mantendo o distanciamento para evitar a sobrecarga dos sistemas públicos e privados, que já operam acima do limite", salienta o prefeito de Parobé, Diego Picucha.