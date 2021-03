Dois Irmãos apresenta pacote de benefícios a empresários

Buscando auxiliar os empreendedores que tiveram que fechar seus estabelecimentos devido à pandemia, a prefeitura de Dois Irmãos está buscando oferecer incentivos para aliviar os impactos econômicos e evitar onda de desemprego. O prefeito, Jerri Meneghetti, junto com outros membros de secretarias municipais, reuniram-se com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) para alinhar as estratégias de auxílio.

Durante o encontro, o município apresentou um pacote de benefícios e estímulos, como uma linha de crédito junto a uma instituição financeira, com parte da taxa de juros diferenciada (reduzida), auxílio aluguel, adesão a uma plataforma para facilitar as vendas através de aplicativo de mensagens e programa de incentivo para compras no comércio local. Além disso, foi feita a prorrogação dos vencimentos do IPTU, com descontos de até 30%.

Segundo Jerri, o conjunto de medidas foi discutido há uma semana, tão logo chegou ao conhecimento do município a intenção de prorrogação das medidas restritivas no Estado. "Conseguimos projetar cinco ações, sendo que algumas delas já estavam previstas para o longo do ano, mas antecipamos, como o caso da disponibilização de linha de crédito com taxas diferenciadas e da campanha para estimular a compra local. São ações que o município vai oferecer, dentro de suas possibilidades, para auxiliar estes empreendimentos que tiveram que ser fechados pelo decreto estadual", disse.

O prefeito afirma que o objetivo é auxiliar estes empresários na travessia de mais este momento difícil, evitando nova onda de desempregos e injetando algum recurso na economia local que acaba retornando em parte, de outras formas. Assim que tiver o detalhamento de cada ação, algumas serão encaminhadas para a apreciação da Câmara de Vereadores. Se a casa legislativa aprovar os projetos do Executivo, a expectativa é de que as ações passem a valer de forma imediata.