Consulta pública em Sapiranga discute o Morro Ferrabraz

Ocorre em Sapiranga, entre 23 e 29 de março, uma consulta pública em que a população poderá opinar sobre a proposta de revisão dos limites da Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) do Morro Ferrabraz.

Conforme a secretaria municipal de Meio Ambiente e Preservação Ecológica, a realização deste processo visa garantir à população e aos segmentos representativos da sociedade, a possibilidade de contribuir diretamente com sugestões sobre a alteração dos limites da Unidade de Conservação. A Arie do Morro Ferrabraz foi criada em 2016 por lei municipal

A proposta de revisão é para realocar os limites da unidade, visando limites de vias públicas, limites de propriedades e questões ambientais. "Queremos que a comunidade dê a sua opinião sobre a proposta de revisão, possibilitando um trabalho conjunto do setor público com a sociedade", explica o secretário de Meio Ambiente, Ederson André Klein.

A prefeitura afirma que todas as sugestões serão consideradas no processo de revisão dos limites do morro e poderão auxiliar na construção da proposta final. As opiniões e sugestões serão anexadas ao processo administrativo sobre o assunto. A consulta estará disponível no site da prefeitura, em um formulário específico para a comunidade dar as sugestões, bem como terá a proposta de lei e mapas em anexo para a consulta.