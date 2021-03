Esteio não registrou homicídios em janeiro e fevereiro

Esteio começou 2021 comemorando bons números na área da segurança pública. De acordo com dados da secretaria estadual da Segurança Pública divulgados esta semana, o município foi o que apresentou, proporcionalmente, a maior queda no número de homicídios no primeiro bimestre em todo o Rio Grande do Sul na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em janeiro e fevereiro de 2021, não foi registrado nenhum crime deste tipo na cidade. No ano passado, foram quatro nos dois primeiros meses.

Outros 60 municípios gaúchos tiveram redução no mesmo patamar, mas registraram uma queda menor em números absolutos. Taquara e Sapiranga, por exemplo, que apresentam os mesmos percentuais de queda que Esteio, anotaram três homicídios no primeiro bimestre do ano passado e nenhum neste ano. Por outro lado, outras cidades apresentaram maior queda em números absolutos, como Porto Alegre (foi de 51 para 41) e Canoas (foi de 11 para quatro).

Mais um indicador que Esteio tem a comemorar, assim como todo o Estado, é a queda no número de roubos. Em janeiro e fevereiro deste ano, foram 45 casos registrados pela Polícia Civil. No ano passado, foram 106, o que representa uma queda de 57,54%, indicador superior ao que foi apontado em todo o Rio Grande do Sul: 47,65%.

Outra queda importante foi no número de roubo de veículos, que baixou de 11 no primeiro bimestre de 2020 para seis no mesmo período deste ano, uma redução de 45,45%, números ligeiramente melhores que os apontados em todo o Estado: 43,8%. Os furtos de veículos mantiveram-se no mesmo patamar, com 11 casos nos dois anos, e os furtos em geral caíram 34,37%.