Entre protestos, Pelotas terá novas restrições no fim de semana

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas anunciou que a cidade terá mais um fim de semana de fechamento das atividades não essenciais. O município reeditará as regras determinadas na semana passada, das 20h da sexta-feira até as 5h de segunda-feira. Além do lockdown, o município suspenderá a gratuidade da passagem para os idosos no transporte coletivo.

A prefeita explicou que a decisão de fechar, pelo segundo fim de semana consecutivo, as atividades não essenciais, é uma tentativa de controlar a progressão da pandemia no município. As restrições do fim de semana passado estão mantidas, mas com duas alterações - a antecipação do início do lockdown para as 20h de sexta-feira, e a permissão aos restaurantes e similares para funcionarem em regime de tele-entrega e pegue-leve. "Estamos avisando a nossa decisão com antecedência. Então, há tempo para que as pessoas se preparem - aquelas que têm que fazer compras, comprar alimentos, para evitar aglomerações", frisou Paula.

por conta da bandeira preta vigente algo que não está previsto no decreto estadual As medidas restritivas na cidade,, têm gerado protestos diários na frente da prefeitura. Um grupo de empresários chamado Movimenta Pelotas, com funcionários do Pop Center, tem feito pedidos ao Executivo municipal acerca das atividades não essenciais, que se mantém fechadas. Segundo os organizadores, uma das medidas é possibilitar a abertura das lojas com 25% da capacidade,

O movimento também pleiteia uma reunião com a prefeita Paula Mascarenhas para expor as dificuldades oriundas do fechamento. Os manifestantes alegam que não tiveram qualquer retorno sobre o pedido, e manterão os protestos até uma resposta do Executivo municipal. Contatada, a prefeitura não retornou até o fechamento desta edição.

Sobre a retirada da gratuidade da passagem de ônibus dos idosos foi outra ação anunciada pela prefeita. Trata-se, ainda, da faixa etária com maior número de óbitos, apesar dos jovens estarem despontando entre os infectados. A suspensão passa a valer partir das 17h da sexta-feira e será válida sempre, das 17h às 9h.

"Vamos desestimular que essas pessoas andem de ônibus, entre as 17h e 9h, como forma de prevenção. Entendam como uma medida de preocupação, de estímulo para que fiquem em casa. É um gesto de carinho", disse Paula, ao aproveitar para pedir a colaboração de todos durante o lockdown, principalmente com a não realização de festas como ocorreu no fim de semana anterior.