Hospital de Lajeado adquire mais 15 camas hospitalares

O Hospital Bruno Born de Lajeado recebeu 15 novas camas hospitalares para o atendimento dos pacientes internados com Covid-19. A instituição de saúde, que é referência no atendimento da doença no município e na região, já está instalando os leitos para receber os pacientes.

De acordo com o diretor executivo do hospital, Cristiano Dickel, as camas serão usadas para a expansão do atendimento de pacientes clínicos que necessitam de internação. Na compra das 15 camas hospitalares e dos 15 colchões para as camas, a prefeitura investiu um total de R$ 174 mil.

Estes valores se somam aos seis novos respiradores adquiridos pelo município, que foram entregues ao hospital na semana passada, e aos três aparelhos de terapia de alto fluxo e 10 bombas de infusão volumétrica peristáltica linear, também já entregues. Todos os equipamentos foram adquiridos com recursos do superavit do ano de 2020, ou seja, de recursos economizados no ano passado.