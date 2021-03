Aprovado projeto que facilita regularização em Rio Grande

Um projeto de lei aprovado em Rio Grande reedita norma para que os contribuintes e proprietários de edificações irregulares e consolidadas, inclusive as executadas em desacordo com as normas estabelecidas no Código de Obras e no Plano Diretor do município, possam legalizar suas edificações. Para elaborar o projeto, foram realizadas diversas reuniões entre os técnicos da secretaria municipal de Coordenação e Planejamento , em que se considerou os anseios e necessidades da população rio-grandina.

De acordo com o Executivo, a proposta visa regularizar as edificações com estabilidade estrutural e habitalidade, desde que localizadas em áreas regulares e que não se situem em área de risco ou de interesse ambiental, bem como, não possuam impedimentos quanto ao Código Civil, em especial, no tocante ao direito de vizinhança. Destaca-se nessa nova proposta a possibilidade de regularização de edificações multifamiliares, de até quatro pavimentos, e das edificações pertencentes a unidades autônomas de condomínios previamente aprovados pelo município. O projeto ainda mantém o direito de regularização a qualquer tempo para as demais edificações que não excedam índices urbanísticos.

Na regularização serão exigidas medidas mitigatórias, que visam melhorar a qualidade do próprio imóvel ou entorno, e compensatórias, por meio do pagamento de multa pecuniária em decorrência das infrações constatadas ou investimentos diretos em estruturas urbanas de interesse público. Os valores arrecadados serão destinados a conta específica do Fundo Municipal de Sustentabilidade Urbana, cuja finalidade é criar condições financeiras para incentivar e executar ações que garantam uma melhor qualidade de vida urbana, através do respeito e valorização do meio ambiente urbano.