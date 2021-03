Taquara vai pedir 20 mil comprimidos de cloroquina ao governo federal

As ações da prefeitura de Taquara contra os efeitos da pandemia na população local receberão reforço nos próximos dias. A prefeita Sirlei Silveira e a secretária de Saúde, Ana Maria Rodrigues, anunciaram investimentos para otimizar equipes de profissionais e medicamentos contra a Covid-19. A iniciativa conta com o apoio da Câmara de Vereadores, parceira nos repasses mensais para as melhorias.

"kit Covid" Atualmente, são liberados 13 medicamentos dopara pacientes com sintomas do novo coronavírus. São eles: acetilcisteína; azitromicina; prednisona; loratadina; ivermectina; salbutamol spray; tamiflu; metoclopramida; paracetamol; dipirona; ibuprofeno; sais de hidratação; e amoxicilina. Conforme a secretária Ana Maria, no Centro Covid não é realizado apenas tratamento precoce, mas também diagnóstico precoce, seguindo as normas técnicas de testagem e medicamentos de acordo com a fase da doença.

ineficiente no combate à Covid-19 Cidades como Porto Alegre tiveram, através da justiça, a proibição na distribuição. Além desses medicamentos, a secretária lembra que foi encaminhado um pedido de compra de ceftriaxona, levofloxacino e dexametasona. "Também solicitamos ao governo federal 20.000 comprimidos de cloroquina, para termos no Centro Covid e ser prescrito em comum acordo e consentimento do paciente", reforçou, lembrando que somente o médico pode prescrever e a partir do que ele, enquanto profissional na consulta individual com paciente. No entanto, o medicamento, através de estudos, já foi classificado por autoridades sanitárias brasileiras e mundiais como

Uma das novidades que está auxiliando no diagnóstico são os testes rápidos tipo antígeno, que iniciaram nesta semana e ficam prontos de 15 a 20 minutos após a coleta, evitando assim o aguardo de 5 a 10 dias pelo exame que vai para o Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. "O teste de antígeno é um exame imunológico rápido, que avalia a proteína viral no organismo. O resultado poderá diagnosticar infecção viral atual, e isso também foi uma estratégia adotada pelo município para agilizar os resultados, bem como tratamento e medicação", salienta Ana.