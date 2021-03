Mais cinco leitos de UTI serão abertos em São Gabriel

A prefeitura de São Gabriel destinou R$ 240 mil do orçamento mensal para a implantação de cinco novos leitos de UTI. A informação foi confirmada pelo prefeito Rossano Gonçalves e pelo vice Lucas Menezes, durante live.

A decisão ocorre após o agravamento no número de casos de Covid-19 no município. Os 20 leitos de UTI disponíveis na Santa Casa de Caridade estão lotados. O mesmo ocorre com os leitos clínicos destinados aos pacientes com Covid. Por conta disso, o prefeito definiu que o município irá custear a implantação de mais cinco leitos de UTI, com as equipes correspondentes, de forma a impedir o colapso hospitalar com o agravamento da doença.

Segundo Rossano, até o momento, a prefeitura já investiu R$ 5,26 milhões no hospital tendo recebido R$ 3,73 milhões da União e do Estado. "Para investir mais, e impedir um colapso, vamos ter de readequar e até mesmo cancelar algumas ações e programas do município", assinalou o prefeito.