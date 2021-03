Canoas prevê queda de R$ 10 milhões nas receitas

A crise sanitária provocada pela Covid-19, que tem resultado em fortes impactos econômicos em todo o mundo, também reflete em Canoas. Recentemente, a secretaria municipal da Fazenda trouxe as primeiras projeções deste início de ano, que não são nada animadoras. Há uma queda estimada em R$ 10 milhões para o município em 221.

Apesar de se tratar de dados iniciais, comparados os meses de janeiro e fevereiro de 2021 a janeiro e fevereiro de 2020, os cofres públicos foram afetados em diferentes fontes de receitas. As quedas se encontram em receitas de ICMS (-1,70%) e do repasse do Fundo de Participação dos Municípios (-2,60%). O déficit no montante do IPTU (-5,50%) e IPVA (-9,80%) se configura na inadimplência.

Mediante o agravamento da situação financeira, a prefeitura já efetiva o corte de custos. O secretário da Fazenda, Luís Davi, lembra que a cidade já vinha de um déficit herdado da gestão passada. "Neste momento, vamos precisar fazer alguns ajustes, como forma de acompanhar essa evolução no erário público. Infelizmente, assumimos a cidade com mais de R$ 500 milhões de déficit (R$250 milhões orçamentários e R$ 281 milhões financeiro), além disso, precisamos estruturar a máquina pública neste momento de retração e incertezas", explica o secretário.

Dentre as medidas a serem colocadas em prática neste primeiro momento, constam a revisão de contratos e ajustes nos custeios do município, "Com os déficits apurados e o cenário econômico e sanitário, precisamos racionalizar o custeio. Os Investimentos necessários e a atenção à qualidade dos serviços públicos não serão comprometidos. Temos um programa de governo que, mesmo num cenário adverso, será cumprido", reiterou Luís Davi.