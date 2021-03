Cidades da serra gaúcha debatem momento da pandemia e eventos de Páscoa

O prefeito de Canela e presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Serra (Amserra), Constantino Orsolin, conduziu uma reunião nesta terça-feira com demais líderes de municípios da região. Na pauta do encontro, além da situação da pandemia, foi debatida a realização de eventos de Páscoa nas cidades>

Os prefeitos colocaram a situação de seus municípios em relação a casos positivos da Covid-19, ocupação hospitalar de leitos e de UTIs, todos demonstrando preocupação com a situação. Canela foi a única cidade que diminuiu a ocupação hospitalar e o número de casos positivo. Já em Gramado, o número de pessoas que procuram a tenda para atendimento também diminuiu, mas a ocupação tanto em leitos hospitalares como da UTI está grande.

A data dos eventos de Páscoa, provavelmente, pela primeira vez na história, foi discutida de forma regional e foi definido entre todos os prefeitos e secretários de turismo que serão 26 de março a 2 de maio, com exceção de Nova Petrópolis, que deverá encerrar alguns dias antes, já que terá em maio o seu evento de malhas, o Tricofest. Para evitar circulação de pessoas e aglomerações, por menores que sejam, acordaram que não haverá decoração noturna em nenhuma das cidades e as que contam com programação cultural, a mesma será somente online.

Por outro lado, a preocupação com a economia foi também unânime. Uma maior flexibilização do decreto do governo do Estado em setores não essenciais foi o pedido dos prefeitos, que acordaram que Constantino entrará em contato com a Famurs, solicitando uma reunião com todas as associações do Estado para debater a possibilidade de flexibilização nas regras de bandeira preta. O foco seria, principalmente, para lojas de chocolate, floriculturas, salão de beleza e academias. "Existe muita diversidade nas economias dos municípios e é quase inconcebível que a mesma norma valha para todos", comenta Orsolin.