Canoas tem queda na criminalidade no início de 2021

O Observatório de Segurança Pública de Canoas divulgou dados da criminalidade no município, que apresenta uma queda em todos os índices de violência no primeiro bimestre de 2021 (janeiro e fevereiro), quando comparado ao mesmo período de 2020. O município registrou uma redução de 22,2% no número de crimes violentos letais, como homicídio e feminicídio; 30% em relação a furtos de veículos e 37,1% nos dados relativos a roubos de veículos.

Esses índices de criminalidade também representam uma redução histórica para o primeiro bimestre, desde que os dados começaram a ser computados pelo Observatório, em 2009, que considera também as ocorrências da Polícia Civil e da Brigada Militar. De acordo com os indicadores criminais da secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Canoas está em segundo lugar no ranking de maiores quedas no índice de homicídios para o primeiro bimestre, atrás de Porto Alegre. Foram 11 homicídios em 2020, contra quatro em 2021.

Os dados foram apresentados pelo secretário de Segurança Pública, delegado Emerson Wendt, em reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. "Nosso foco tem sido o trabalho com inteligência e estratégia, integração entre as forças de segurança pública, maior atuação da Guarda Municipal e a prevenção às violências, o que tem resultado na queda dos índices de criminalidade", explicou .

O diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (DPRM), delegado Mário Souza, afirmou que, em Canoas, foram realizadas 76 operações policiais nestes dois meses e ações permanentes de repressão ao crime de tráfico de drogas, à violência doméstica, à pedofilia e aos delitos praticados contra os animais. "Estamos trabalhando para que Canoas tenha queda histórica nos índices de criminalidade durante todo o ano. Para isso, é essencial que nosso trabalho continue sendo integrado entre as forças de segurança que atuam no município", destacou.

O Observatório também realizou um estudo sobre os locais, dias e horários com maior incidência de furto e roubo de veículos. Em relação ao furto, os bairros Marechal Rondon e Centro apresentam os maiores índices, ambos com 18,1%. Os roubos se concentram nos bairros Guajuviras (15,2%) e São José (12,1%).

Esses dados mais específicos subsidiam as ações da Guarda Municipal e também servem de alerta ao cidadão quanto aos riscos. "A partir de uma análise criteriosa dos locais, dias e horários dos delitos, conseguimos agir de forma estratégica, inibindo o crime e deixando os canoenses mais seguros", explicou o secretário da Segurança Pública.

Para o comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Canoas, tenente-coronel Jorge Dirceu Filho, a integração também é crucial para enfrentar a criminalidade. "Com a atuação da Guarda Municipal na Operação Amanhecer Seguro em pontos estratégicos, combatendo o furto e roubo de pedestres, a Brigada Militar tem conseguido ocupar outros espaços, ampliando a segurança dos canoenses", comentou o tenente-coronel Dirceu.