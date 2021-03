Bento Gonçalves cria medidas para reorganizar atendimentos

lotou a demanda de atendimento no Hospital Tacchini A secretaria da Saúde de Bento Gonçalves está trabalhando na reorganização do fluxo de saúde. A ação foi necessária em virtude da escalada de novos casos de Covid-19 e aumento no número de internações, que, passando os atendimentos SUS e conveniados para a estrutura pública de saúde.

a cidade tem um 'cenário de guerra' Para a reorganização do fluxo de saúde, uma série de medidas foram planejadas, possibilitando assim, o atendimento do maior número de pacientes. Além disso, o trabalho conjunto com o Tacchini foi essencial, visto quedesde o início do mês. "Desde o início, destacamos que ninguém ficaria sem atendimento e não mediríamos esforços para que isso acontecesse. O trabalho das equipes está intenso, mas sendo realizado de forma conjunta entre o Hospital e a UPA", ressaltou o prefeito, Diogo Siqueira. Atualmente, são 30 internados em UTI's e três pessoas em fila de espera

Entre as medidas tomadas está o atendimento de pacientes SUS e convênio diretamente na UPA, no Complexo Hospitalar de Saúde e o remanejamento de profissionais para ampliar o fluxo de atendimento na UPA. Com isso, foi feito o fechamento temporário das Unidades de Saúde de Tuiuty, São João, São Pedro, Faria Lemos, 15 da Graciema, Maria Goretti, Cohab, Fenavinho e Progresso. Os profissionais (enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, agentes de saúde) foram encaminhados para o Complexo Hospitalar e também para auxílio na vacinação pelo sistema drive-thru. Também, serão remanejados profissionais para ampliar as equipes do Hospital Tacchini.

Além disso, as prefeituras de Santa Tereza, Monte Belo do Sul e Pinto Bandeira cederam profissionais para reforçar a rede de saúde em Bento Gonçalves. Para evitar a circulação de idosos, foi ampliado o prazo de receitas, em 30 dias, dos medicamentos retirados nas farmácias públicas para evitar que o cidadão precise se deslocar para renovação.

A prefeitura também comprou camas elétricas, para para o melhor atendimento dos pacientes que necessitam de uma complexidade maior, ventiladores pulmonares e monitores multiparâmetros. O Hospital Tacchini emprestou dois respiradores para o atendimento na UPA. Uma nova base da central de oxigênio está sendo construída para ampliar o fornecimento e criar uma retaguarda ao sistema já existente.

Para a secretária de Saúde, Tatiane Misturini Fiorio, a experiência adquirida pela equipe desde o ano passadofoi fundamental para a rápida resposta neste período de crescimento de casos e internações. "Nossa equipe está preparada e respondeu rapidamente a esta reorganização no sistema de saúde, seguimos organizando ações e procurando prever situações que possam vir a aumentar a demanda na estrutura", disse.