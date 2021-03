Santa Maria anuncia ampliação de atendimentos

A prefeitura de Santa Maria, por meio da secretaria de Saúde, ampliou os atendimentos para a população relacionados ao diagnóstico da Covid-19. No Centro de Referência Municipal da Covid-19, o horário está ampliado em função do registro de grande demanda. O espaço funciona, já a partir desta semana, de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h30min às 20h. O local fica na rua Conrado Hoffmann, 277, bairro Nossa Senhora de Lourdes.

No Centro, mediante agendamento, é possível fazer o teste RT-PCR em pessoas que estão no terceiro dia de início dos sintomas. Do mesmo modo, as pessoas também poderão se dirigir até a Unidade Básica Wilson Paulo Noal, no Bairro Camobi. Os testes serão feitos a partir desta quarta-feira, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 17h às 19h, na unidade que fica na rua Reinaldo Manoel Guidolin, 130.