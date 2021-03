Comitê popular entrega propostas à prefeita de Santa Cruz do Sul

Grupo se reuniu com Helena Hermany para pedir medidas urgentes, a fim de evitar colapso no município /PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL/DIVULGAÇÃO/CIDADES

O Comitê Popular de Combate à Covid-19 foi recebido pela prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany e pela secretária municipal de Saúde, Daniela Dumke, para uma reunião. O grupo, formado por representantes de movimentos sociais, partidos políticos, sindicatos, representações religiosas e do Conselho Municipal de Saúde, professores e pessoas independentes, tem o objetivo de pensar soluções conjuntas para o enfrentamento da atual crise provocada pela pandemia.

Na ocasião, foi entregue à prefeita Helena um manifesto com 12 medidas e ações urgentes para evitar um colapso e a perda de mais vidas no município. Além de reivindicarem ao Executivo assento no Comitê Gestor de Enfrentamento à pandemia, eles pleiteiam outras medidas como aquisição de vacinas e testagem em massa, criação de auxílio emergencial para socorrer mulheres chefes de família e trabalhadores informais, auxílio para pequenos empreendedores, intensificação da fiscalização para cumprimento das medidas de distanciamento social, entre outras.

A prefeita lembrou ao grupo que serão apreciados dois projetos que irão auxiliar microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas a acessarem linhas de crédito com juros baixos. Com relação à compra de vacinas, Helena disse que o Executivo está empreendendo todos os esforços para que isso se concretize, inclusive reservando para este fim dinheiro do superávit do ano passado. Um termo de cooperação já foi assinado com o governo do Estado e Santa Cruz integra três grupos de interessados na aquisição dos imunizantes.

Para Emanuele Mantovani, uma das coordenadoras do comitê, não é fácil achar o ponto de equilíbrio para minimizar a catástrofe que se abateu sobre a economia e a saúde pública. "A gente sabe que o Executivo está sendo pressionado por todos os lados e as vezes fica difícil agradar a todos, mas tem pessoas morrendo todos os dias e isso não pode ser menosprezado", disse. Segundo ela, a sociedade precisa ser corresponsável pela condução da atual conjuntura "Queremos participar da tomada de decisões e pensar juntos com o Executivo soluções e saídas para o enfrentamento desta grave crise".