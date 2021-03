Trecho da ERS-118 em Gravataí recebe lombada eletrônica

Duas lombadas eletrônicas foram instaladas no km 21,5 da ERS-118, no acesso ao distrito industrial de Gravataí. Implantados no sentido Gravataí-Viamão, os dispositivos devem contribuir para a redução da velocidade dos veículos no entroncamento com a ERS-030.

De acordo com o diretor de Operação Rodoviária do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Sandro Wagner dos Santos, a s novas lombadas irão registrar os veículos que ultrapassarem o limite de 60 km/h. "Concluímos a implantação no trecho na semana passada. A partir de agora, iremos aferir os equipamentos, verificando o funcionamento por meio de critérios como a qualidade das imagens", explica Santos. "Em menos de 15 dias, devemos finalizar essa averiguação. Até lá, os controladores permanecerão em amarelo piscante", acrescenta.

As lombadas eletrônicas permanecerão no entroncamento da 118 com a 030 até a construção de uma interseção - cujo projeto está em fase final. Na sequência, ocorrerá a licitação que definirá a empresa responsável pela execução da obra. "Estamos comprometidos em acelerar os trâmites para iniciar o mais breve possível os serviços e entregar à população uma estrutura capaz de solucionar definitivamente os congestionamentos nesse trecho", afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.