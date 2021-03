Projeto de educação financeira será implementado em escola de Vera Cruz

Dentro do conceito de cooperar para uma melhor vida financeira da sociedade, a Sicredi Vale do Rio Pardo lança a Jornada da Educação Financeira nas Escolas, com o projeto piloto que será implementado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helberg Franke, de Vera Cruz. O projeto piloto inicia nesta quarta-feira, das 19h30 às 21 horas, em uma plataforma de videoconferência. Na quinta-feira, acontece uma oficina online para a formação de professores e monitores do educandário, com destaque para a construção de estratégias pedagógicas.

Nas próximas quatro semanas estão programas as assessorias coletivas, com grupos divididos por anos escolares. "O projeto piloto foca na formação de educadores, com a interligação de estratégias pedagógicas com a educação financeira dentro da realidade da comunidade escolar", frisa o coordenador de Programas Sociais da Cooperativa, Marco Antonio da Rocha

Conforme o coordenador, cada participante receberá um kit digital e um kit físico, com materiais diversos sobre educação financeira e estratégias pedagógicas, como por exemplo, carta de apresentação do programa, caderno pedagógico e a coleção de seis gibis da Turma da Mônica que abordam a temática. "Queremos engajar e mostrar a importância da educação financeira, da parceria da Sicredi com a secretaria de Educação e com a escola, e do resultado proporcionado aos estudantes", destaca.