São Borja vai multar quem descumprir isolamento domiciliar

A prefeitura de São Borja publicou um decreto estabelecendo multa a quem desobedecer o isolamento domiciliar em função da Covid-19. O paciente com suspeita ou confirmação da doença deve permanecer em casa, em isolamento, pelo período determinado. Com isso, ele assina o Termo de Responsabilidade nesse sentido. Em caso de descumprimento da determinação, será aplicada multa de R$ 1.000,00 pelo poder público.

Além da pessoa infectada, sob quarentena, também os demais membros do núcleo familiar devem observar o isolamento. Vale a mesma determinação, conforme o decreto, para aqueles pacientes assintomáticos ou que estejam esperando resultado de testagem para o coronavírus. A fiscalização será feita em locais públicos ou por meio de visitas domiciliares, por fiscais e agentes comunitários de saúde, com apoio das forças de segurança pública, por livre demanda ou em atendimento de denúncias.

Uma série de motivações levaram o prefeito Eduardo Bonotto à emissão do decreto. Uma delas é que São Borja registra, atualmente, a fase mais grave da pandemia, com aumento significativo do número de casos de pacientes infectados, hospitalizados, ou que vão a óbito. "Uma pessoa com o vírus ou mesmo suspeita, andando pela rua, só aumenta a disseminação", destaca o chefe do Executivo.

Bonotto argumenta também que a tendência é de piora do quadro, o que pode esgotar a capacidade de atendimentos. O prefeito observa que é dever do Município adotar medidas protetivas da população e o distanciamento social é uma das ações recomendadas. O decreto ainda está amparado no que dispõe uma nota do Centro de Operações de Emergência da secretaria estadual de Saúde no Rio Grande do Sul. Tal normativa traça estratégias e medidas de ações para o enfrentamento das patologias relacionadas a síndromes respiratórias e similares.