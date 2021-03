Novo Hamburgo chama professores para atuarem em escolas

A secretaria de Educação de Novo Hamburgo iniciou o chamamento dos professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado, que trata da contratação temporária na rede municipal de ensino. Uma lista com o nome dos profissionais chamados foi divulgada no site da prefeitura.

Em virtude das ações de combate ao coronavírus, os selecionados não devem comparecer ao Centro Administrativo Leopoldo Petry. O contato é realizado por e-mail e por telefone.

Os profissionais são chamados para suprir, por tempo determinado, a vaga de professores das escolas municipais que estejam ingressando ou já ingressaram em licença gestante/adotante, licença para tratamento de saúde, licença para desempenho de mandato classista ou outros tipos de licenças previstas. Os selecionados também atuarão nas três novas Escolas Municipais de Educação Infantil.