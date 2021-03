Recuperado da Covid-19, prefeito de Nova Petrópolis retorna ao cargo

O prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf, retornou ao trabalho presencial nesta terça-feira. O chefe do Poder Executivo Municipal ficou afastado do cargo e chegou a ser internado por causa da Covid-19, diagnosticada no dia 17 de fevereiro.

Em sua volta, Darlei foi recebido e homenageado na prefeitura por parte do funcionalismo municipal. "É muito bom poder estar aqui, de volta, após essa experiência tão difícil e desafiadora que é a doença da Covid-19. Neste período em que estive afastado, contei com o apoio e a ajuda de muitas pessoas, para as quais quero externar o meu profundo agradecimento. Quero agradecer especialmente a todos os profissionais de saúde, que cuidaram do meu tratamento com extrema dedicação. E também agradecer as belíssimas manifestações de carinho que tenho recebido da comunidade. Com certeza foram importantes para que eu pudesse estar aqui hoje", disse o prefeito em sua volta ao gabinete.

Após o diagnóstico positivo de Covid-19, Darlei permaneceu isolado e em tratamento domiciliar até o dia 24 de fevereiro, quando foi internado em leito clínico no Hospital Nova Petrópolis por conta do agravamento do quadro da doença. Até o dia 1 de março, o prefeito permaneceu à frente do município, despachando documentos por meios eletrônicos e assinatura digital. Em 2 de março, por recomendação médica, ele se afastou, assumindo o vice-prefeito Martim Wissmann, que permaneceu até a retomada do prefeito.