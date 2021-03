Após ter situação de emergência reconhecida, cidade gaúcha recebe verba federal para famílias vulneráveis

O município gaúcho de Senador Salgado Filho vai receber do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) cerca de R$ 38,2 mil. O valor será destinado para atender famílias em vulnerabilidade social. A localidade, que tem passado por um longo período de estiagem, vai utilizar os recursos na compra de alimentos e em reservatórios para abastecer as moradias com água.

Com o reconhecimento da situação, as localidades poderão ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e recuperação de infraestruturas danificadas. Para solicitar os recursos federais para ações de Defesa Civil, estados e municípios devem, primeiro, decretar situação de emergência ou estado de calamidade pública e, em seguida, solicitar o reconhecimento federal ao MDR.

Após a publicação do reconhecimento por meio de portaria no Diário Oficial da União (DOU), o estado ou município deve elaborar um plano de trabalho e encaminhá-lo ao governo federal, o que fez o município gaúcho. Com base nessas informações, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as demandas e o volume de recursos necessários para as ações. Com a aprovação, nova portaria é publicada no Diário Oficial com a especificação do valor ou apoio a ser liberado.