Caxias do Sul lança documento voltado para a gestão das entidades sociais

Durante o III Encontro do Núcleo de Estudos Permanentes em Assistência Social (Nepas) da Fundação de Assistência Social (FAS), realizado de forma virtual em Caxais do Sul, foi lançado o Protocolo de Gestão dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) da cidade. O encontro reuniu em torno de 75 participantes, que atuam, principalmente, nas equipes municipais de gestão dos centros.

O encontro teve o objetivo de promover a socialização do protocolo às equipes da FAS, enquanto profissionais que integram a rede socioassistencial estatal do Suas de Caxias do Sul. A sistematização final do protocolo deu-se em novembro de 2020, resultado da construção coletiva e das organizações da sociedade civil que atuam na rede de Proteção Social Especial da Média Complexidade.

O protocolo foi fruto de pactuações de diversos encontros e reuniões realizados ao longo dos últimos três anos entre as equipes dos centros de referência, bem como de outras integrantes das redes socioassistencial não-estatal, intersetorial e interinstitucional que se relacionam com os Creas. O protocolo envolve também pactuações com os órgão e as instituições dos sistemas de garantia de direitos e de justiça

O documento, de 101 páginas, é importante no fortalecimento das interfaces das equipes que atuam na rede de proteção social especial de média complexidade de Caxias do Sul. Tem como principais finalidades qualificar ainda mais o trabalho social com famílias; organizar os serviços socioassistenciais, especialmente, no que tange aos processos de referência e contrarreferência; atuar no necessário alinhamento conceitual; e na demarcação dos fluxos e funcionamento dos Creas. Até o momento, a rede socioassistencial não-estatal de Caxias do Sul, no âmbito da proteção social especial de média complexidade, é composta por 10 serviços de proteção social da cidade.

Esta é a terceira versão do protocolo, pois suas diretrizes e instrumentos estavam em uso a partir de duas redações preliminares virtuais dos anos de 2017 e 2018. Esta versão foi impressa e será distribuída aos servidores que operam nos serviços envolvidos. Também haverá distribuição, impressa e virtual, para demais órgãos e instituições que possuem interface com os serviços de proteção social especial de média complexidade. O documento digital será disponibilizado no site da Fundação.