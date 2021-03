Pinheiro Machado deixa lista de devedores do RS após 10 anos

A prefeitura anunciou que conseguiu tirar o município de Pinheiro Machado do Cadastro dos Inadimplentes (Cadin) do Rio Grande do Sul. De acordo com o controle interno, há aproximadamente 10 anos a cidade constava na lista de devedores, uma espécie de 'SPC dos municípios', e estava impossibilitada de receber investimentos do governo do Estado.

Agora, o município está apto a buscar novos recursos na esfera estadual, resultado desta conquista da secretaria de Administração, juntamente com a secretaria da Fazenda, que regularizou tributos fiscais que estavam pendentes. Para o prefeito em exercício, Ronaldo Madruga essa vitória fortalece o compromisso com a cidade. "Dessa forma, teremos credibilidade junto ao governo do Estado para buscar mais recursos para desenvolver o município", afirmou.