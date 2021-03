UPA e hospital de São Leopoldo passam de 100% da capacidade

exclusiva para pacientes Covid Com o agravamento da pandemia, a demanda por atendimento tem ampliado rapidamente em São Leopoldo. A área reservada ao covid no Hospital Centenário registrou, no início desta semana a maior ocupação desde o começo da pandemia, com 61 pacientes, sendo 20 em leitos de UTI. Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte,, há 44 pacientes internados e exige atenção total de médicos, equipe de enfermagem e demais profissionais.

A UPA está com 200% de lotação. Já a UTI Covid do Centenário tem 111% de ocupação e os leitos clínicos também operaram além da capacidade, com 110%. Somadas, UPA e Centenário tem 105 pacientes internados, uma situação inédita ao longo de quase um ano de pandemia.

amostras colhidas no esgoto profissionais de saúde precisaram ser afastados O crescimento dos casos na cidade também é percebido pelas, cuja concentração tem crescido a cada mês. Além disso,por conta da contaminação

decretar um forte lockdown O secretário de Saúde, Marcel Frison, chamou atenção pelo que São Leopoldo a região estão passando. "A irresponsabilidade do governo federal em não adquirir uma quantidade de vacinas para imunizar a população e a falta de coragem do governo do Estado emtem levado ao colapso do sistema de saúde. Teremos uma mortandade de pessoas se as coisas continuarem como estão. Precisamos exigir vacinas para uma campanha massiva de imunização e medidas fortes de isolamento social para reduzirmos a contaminação e estabilizarmos o sistema", defendeu o secretário.

O Centro de Testagem Municipal, localizado no Ginásio Municipal Celso Morbach, tem registrado, a cada semana, um aumento significativo na procura pelo atendimento. Em média, o número de atendimentos estava sendo registrado em 40 por dia. Atualmente, é possível contabilizar uma média de 200 atendimentos por dia e um aumento de 50% na detecção de casos positivos.