Ação oferece teleconsulta gratuita na região dos Vales

Desde o início da pandemia, a preocupação com a saúde mental tem sido uma dos principais pontos discutidos. Este aspecto preocupa especialmente na região dos Vales do Taquari e Rio Pardo, locais que apresentam as maiores taxas de prevalência de suicídio no País conforme o DataSus, o sistema de dados do Sistema Único de Saúde (SUS).

Diante desse contexto, a Universidade do Vale do Taquari (Univates) submeteu, em parcerias com outras instituições e empresas da região dos Vales, um projeto de pesquisa ao edital Inova RS Covid-19, da secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, que investiu R$ 1,2 milhão em soluções tecnológicas inovadoras no enfrentamento da Covid-19. A partir dele, foi formatado o projeto "Vale a Vida", iniciativa que busca oferecer, gratuitamente, à população dos Vales do Taquari e do Rio Pardo teleconsultas psiquiátricas e psicoterápicas, a partir de uma ferramenta tecnológica criada especificamente para o projeto. Estão disponíveis 600 teleconsultas.

Os atendimentos já estão sendo realizados por profissionais da área da saúde mental, psiquiatra e psicólogas, que foram capacitados para este fim pelo Programa TelePsi do Ministério da Saúde e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O pesquisador responsável pelo projeto é o professor da Univates, o psiquiatra Flávio Milman Shansis. Na Univates, também integram o projeto a professora Simone Stulp, coordenadora do Tecnovates, além de dois mestrando e de um bolsista de iniciação científica do curso de Medicina.

Podem se consultar moradores das regiões do Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo, maiores de 18 anos. O atendimento é indicado para pessoas em sofrimento psíquico, como tristeza, ansiedade, irritabilidade, alteração de sono ou outros sintomas emocionais.