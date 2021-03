Prefeitura recebe propostas para a iluminação da orla do Laranjal em Pelotas

A orla do Laranjal, em toda extensão das avenidas Doutor Antônio Augusto de Assumpção Júnior e Jorge Ivan da Costa Gertum, está mais perto de ser contemplada com iluminação pública em LED. A prefeitura de Pelotas publicou no Diário Oficial dos Municípios o aviso de licitação referente para contratação de empresa para execução da nova rede.

A abertura dos envelopes de habilitação das interessadas está marcada para o dia 15 deste mês, às 10h, na sede da secretaria de Planejamento e Gestão, onde funciona a Comissão Especial de Licitações. "A iluminação em LED da orla do Laranjal, do trapiche até a mata localizada na rua Irma Montanelli, será mais um marco para a cidade de Pelotas, bem como um divisor de águas no que diz respeito à segurança e ao turismo em nossa praia que, com o novo sistema, mudará de patamar, tendo um acréscimo na iluminação atual e na qualidade", registra o secretário de Planejamento e Gestão, Roberto Ramalho.

Elaborado pela equipe técnica da prefeitura, o projeto de mudança na orla da praia prevê a substituição de 81 luminárias de vapor de sódio, dos postes da CEEE-D, por unidades de LED 151 watts, além do acréscimo de mais oito na rede, totalizando 89 pontos. Nos postes metálicos da orla, as 114 luminárias serão substituídas por LED de 180 watts e, nas quadras esportivas, haverá 12 refletores com unidades de LED de 150 watts.

O novo sistema, moderno, gerará mais economia para o município, principalmente pelo consumo e pela menor exigência de reposições, devido à durabilidade do LED. Esse tipo de luminária produz luz branca, fria, que aumenta a visualização na área onde está em funcionamento. Com as trocas, espera-se uma maior eficiência na iluminação do local e, ao mesmo tempo, redução no custo da conta paga pelo município para a manutenção.