Lago do parque Getúlio Vargas é revitalizado em Canoas

O lago do parque Getúlio Vargas, o Capão do Corvo, está sendo recuperado com o acompanhamento de biólogos da prefeitura e os serviços de uma empresa especializada. Há mais de cinco anos a área não recebia cuidados e se encontrava em estado de abandono.

Os trabalhos de recuperação, coordenados pela secretaria municipal do Meio Ambiente, levam em conta a naturalidade do local, cuidados com sua fauna e flora. "É um trabalho delicado e complexo. Por isso, nossos biólogos acompanham de perto, garantindo a preservação das espécies naturais, para que seja mantido o equilíbrio ecológico do local", explica o secretário Paulo Ritter.