Pesca artesanal rendeu R$ 864,3 mil aos pescadores de Imbé e Tramandaí

O Monitoramento Pesqueiro do Estuário do Rio Tramandaí (Mopert) apresentou os resultados preliminares das capturas de pescadores artesanais de Imbé e Tramandaí, referentes ao primeiro semestre do ano passado. As informações foram colhidas por meio de auto monitoramento, ou seja, os próprios pescadores realizaram o levantamento.

Os resultados apresentados são preliminares, portanto os valores podem ser modificados à medida que são analisados. De janeiro a julho de 2020 foi registrada a captura de 62.459,67 quilos de pescado. O volume comercializado, segundo o monitoramento, é de R$ 864.310,15, sendo considerada a venda direta ao consumidor, com a comercialização de camarão absorvendo 60% do total.

As espécies mais capturadas neste período foram tainha, camarão, siri e papa terra. O objetivo deste trabalho é avaliar as espécies e a quantidade de pescados que são capturados nas duas cidades