Teutônia monta plano de suporte para auxiliar a desafogar o hospital da cidade

A prefeitura de Teutônia elaborou plano de ação com diversas medidas que estão sendo adotadas a fim de conter o avanço do coronavírus, assim como, novas alternativas com o objetivo de absorver a demanda de pessoas que não necessitam de internação hospitalar. Além de destinar recursos ao Hospital Ouro Branco (HOB) para ampliação de leitos, em parceria com os municípios da microrregião, a equipe de profissionais da secretaria criou um plano de atendimento para desafogar as consultas no HOB, evitando superlotação, assim como, uma ação para liberação de leitos.

O município irá disponibilizar oxigênio para pacientes do hospital que estejam em processo de recuperação e dependem somente deste insumo para que possam receber alta. A fim de agilizar a liberação de leitos, a secretaria irá ceder, através de empresa contratada, o oxigênio para que os pacientes possam concluir sua recuperação no conforto de suas casas, com os cuidados e orientações necessários, assim como, visitas domiciliares de médicos e enfermeiros dos postos de saúde, que acompanharão o paciente, periodicamente, até sua recuperação total. Até agora, são cinco os casos que tiveram alta hospitalar e receberão visitas domiciliares.

A secretaria de Educação também está contribuindo com a cedência de carro e motorista para deslocar a equipe de profissionais de saúde até a casa dos pacientes. É importante destacar que esta medida só será adotada em casos de superlotação do hospital, e para aqueles pacientes que estão fora de risco. Além disso, só serão liberados os pacientes que tiverem passado pela janela de transmissão, ou seja, que não têm mais risco de transmitir o vírus para outras pessoas.