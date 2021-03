SAÚDE Notícia da edição impressa de 09/03/2021. Alterada em 09/03 às 03h00min Estoque de sangue do Hemocentro de Pelotas segue abaixo do ideal

Os estoques de sangue do Hemocentro Regional de Pelotas (Hemopel) continuam muito abaixo do ideal. A coordenadora da unidade, Gisele Pinto, recorda que as doações de sangue levam até 48 horas para ser liberadas. "Para todos os atendimentos, o sangue precisa estar liberado. Por isso, é tão importante que haja estoques de todos os tipos sanguíneos", alerta.

O HemoPel precisa suprir as necessidades de três instituições de saúde de Pelotas Hospital São Francisco de Paula, Pronto Socorro e Beneficência Portuguesa e de outros 13 municípios da região sul e campanha. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, houve queda gradual do número de doadores e a unidade não conseguiu equilibrar os estoques. Os profissionais de saúde que já tomaram a vacina contra a Covid-19 precisam aguardar sete dias antes de doar sangue.