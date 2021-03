Executivo de São Borja deve realizar a instalação de mais um 'caminhódromo' na zona sul do município

A área centro-sul de São Borja, que já dispõe de um 'caminhódromo' à margem da avenida João Goulart até a entrada do bairro Jardim Primavera, deverá contar com mais uma alternativa no setor. O trecho agora é projetado para o entorno da praça Tricentenário, em frente à Estação Rodoviária. Falta, basicamente, a confirmação do prefeito Eduardo Bonotto, para que o projeto seja implementado.

O secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Íbaro Rodrigues, ressaltou o projeto deve ser realizado sem custos para o poder público por um arquiteto da cidade. A ideia é a implantação de uma pista de caminhadas com piso de saibro, a exemplo do que ocorre em parques de grandes cidades no país. A opção pela zona sul se deve ao fato de que é uma das regiões com maior fluxo de pessoas para a prática de atividades físicas de modo geral.

O secretário informa que, em relação ao caminhódromo antigo, com pista asfaltada, receberá recuperação. Já na praça Tricentenário, além da pista de caminhadas, receberá uma pracinha de brinquedos para as crianças. O playground, conforme Rodrigues, virá completar o complexo de lazer e serviços no local, onde já funciona uma academia de ginástica ao ar livre.

Na praça, que fica na entrada da cidade, também está instalado o monumento ao tricentenário de formação histórica de São Borja. Idealizado por Apparício Silva Rillo, o monumento foi erguido em 1982, assinalando os 300 anos de formação histórica do município. Em concreto e aço, estão materializadas as diversas fases da evolução do Primeiro dos Setes Povos Missioneiros.