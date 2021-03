Executivo de Caxias do Sul assina ordem de início para obras em escola pública

Foi assinada nesta segunda-feira a ordem de início das obras da nova estrutura física da Escola Municipal de Ensino Fundamental Atiliano Pinguello, no bairro De Zorzi, em Caxias do Sul. A assinatura foi entre o Executivo e a empresa vencedora da licitação. A obra tem duração prevista de terá 270 dias e o investimento será de R$ 2,9 milhões.

A nova escola será construída em uma área de aproximadamente 900 metros quadrados. O prédio terá cinco salas de aula com capacidade de até 30 alunos cada, duas salas de Educação Infantil para crianças de 4 e 5 anos, com capacidade 20 alunos cada, biblioteca, sala dos professores, sala da direção e secretaria, cozinha, laboratório de informática, banheiros adaptados, despensa e sala multiuso. Além disso a escola contará com um ginásio fechado, voltado à prática de atividades físicas.

"Lançamos o desafio à empresa para que a obra seja concluída, se possível, em tempo menor que o prazo. Isso para que o próximo ano letivo dos alunos já seja iniciado na escola nova. Acredito que até lá teremos um cenário diferente em relação à pandemia", pondera o prefeito Adiló Didomenico.

O prédio original da escola apresentou problemas de estrutura há pelo menos seis anos. As aulas na instituição foram suspensas em abril de 2019, após um muro de contenção apresentar maior movimentação após um intenso temporal. A estrutura da escola está em funcionamento no prédio do Mutirão Caxias, até que a obra fique pronta. "É importante a empresa contratada saber da responsabilidade em cada etapa da obra, porque uma escola abriga sonhos. E quanto mais qualificada, maiores as possibilidades dos estudantes conquistarem o que buscam", atestou a secretária de Educação, Sandra Negrini.