Hospital Tacchini atinge capacidade máxima de atendimentos

O Hospital Tacchini atingiu, no fim de semana, o máximo da capacidade de atendimento em suas estruturas destinadas a pacientes críticos, atingindo 140% de ocupação. Ao todo, são 63 pacientes em regime de UTI, oito deles em leitos improvisados na emergência do Pronto Socorro da instituição.

Diante deste cenário, o Tacchini comunicou oficialmente o colapso em seu sistema de saúde ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), à gestão municipal, à Coordenação Estadual de Regulação de Leitos, ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), à coordenação da Unidade de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves (UPA 24h), e ao Ministério Público (MP). Visando evitar que qualquer paciente fique sem atendimento, a prefeitura de Bento Gonçalves reorganizou os fluxos de atendimento na UPA 24h, no bairro Botafogo, para que os casos em que o hospital não tenha mais condição de absorver sejam encaminhados para a estrutura pública.