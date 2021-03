MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 09/03/2021. Alterada em 09/03 às 03h00min Caxias do Sul mantém cobrança no estacionamento rotativo

A secretaria municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul emitiu um comunicado em que, mesmo por conta da bandeira preta na cidade, vai dar continuidade à cobrança no estacionamento rotativo, através dos parquímetros. Segundo a prefeitura, a cobrança não será suspensa "por nenhuma razão".

A secretaria afirma que, legalmente, a atividade do parquímetro está regulamentada no decreto estadual, com atendimento presencial de até 75% dos trabalhadores que atuam na fiscalização aos mesmos. Portanto, o município não incorre em ilegalidade ao permitir o pleno funcionamento dos parquímetros. "A secretaria salienta que os decretos municipais visam a diminuição da circulação de pessoas nas áreas centrais do município e que a continuidade da cobrança desestimula a saída de casa", diz a nota.

Atualmente, Caxias do Sul possui 2.687 vagas de estacionamento rotativo, divididas em Zona Verde e Zona Azul. Na Zona Azul, a cobrança é de R$ 2,80 por hora. O valor desce pela metade na Zona Verde, cuja hora de estacionamento custa R$ 1,40. O contrato vigente estabelece repasse de 26,20% dos valores obtidos através dos parquímetros para a Fundação de Assistência Social (FAS).