Novo Hamburgo amplia espaço para atendimento a pacientes com Covid-19

Já está em funcionamento a ampliação da estrutura do Centro Covid, espaço criado há um ano para tratar excepcionalmente pacientes infectados com o novo coronavírus, em uma área isolada ao lado do Hospital Municipal de Novo Hamburgo. O aumento do espaço físico, segundo a prefeita Fátima Daudt, se explica diante do crescimento exponencial dos casos da doença nos últimos dias. A ampliação começou na semana passada para oferecer mais dois consultórios e foi montada junto à entrada de veículos e funcionários.

O Centro Covid recebeu 166 pacientes na semana passada. Para se ter uma ideia do aumento dos números, em novembro e dezembro do ano passado, esse número chegava a 100 atendimentos diários. Os dois consultórios da ampliação somam-se aos três que já existem, além de uma ampla área de tendas e cadeiras para acomodar os pacientes. Com isso, ocupa-se parte da rua Henri Dunant, que próxima do trecho onde está instalado o centro.

De acordo com a secretaria municipal de Saúde, o registro de atendimentos no Centro Covid, em fevereiro, foi o mais alto desde o início da pandemia, em março de 2020. A secretaria pede à população, diante de sintomas ou de suspeita de Covid-19, deve procurar, primeiro, atendimento nas unidades de saúde dos bairros, como orienta a prefeita.

"O vírus está atacando com gravidade inclusive pessoas mais jovens. O momento é muito grave. Além disso, a vacinação no País está muito lenta", afirma a prefeita de São Leopoldo. Ela enfatiza os cuidados individuais básicos: usar máscara, lavar as mãos com frequência com sabão ou álcool gel e evitar aglomerações. "São medidas simples, mas de uma importância fundamental para conter a disseminação do vírus e proteger nossos familiares", finaliza.