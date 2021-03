PESQUISA Notícia da edição impressa de 09/03/2021. Alterada em 09/03 às 03h00min Municípios do Vale do Rio Pardo passarão por novo estudo acerca da Covid-19

O estudo "Covid-VRP", que avaliou a soroprevalência da Covid-19 no Vale do Rio Pardo no ano passado, terá mais uma etapa extra. O objetivo agora é identificar a persistência de anticorpos do novo coronavírus em pessoas que tiveram o resultado positivo em alguma das quatro fases anteriores.

Pesquisadores da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) irão realizar um novo teste rápido em 125 moradores selecionados dos 14 municípios que integram o Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale).

A testagem começou a ser agendada por telefone e as coletas estão previstas para ocorrerem entre os dias 10 e 16 de março. As cidades que participam do estudo são Boqueirão do Leão, Candelária, Gramado Xavier, Herveiras, Mato Leitão, Pantano Grande, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz.