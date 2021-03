Nova ala clínica é aberta em hospital de Venâncio Aires

Diante da superlotação das alas destinadas a pacientes com Covid-19, a prefeitura de Venâncio Aires e a direção do Hospital São Sebastião Mártir firmaram novo convênio para abertura de mais uma unidade de atendimento para pacientes vítimas da pandemia no município. Serão 16 leitos clínicos que passaram a funcionar na segunda-feira, em uma nova ala Covid dentro da casa de saúde. Médicos, enfermeiros e técnicos estão sendo contratados para atendimento exclusivo no local.

O prefeito e secretário municipal da Saúde, Jarbas da Rosa, esteve em visita na nova unidade. "Não se trata de uma UTI extra, mas um novo espaço clínico para dar atendimento digno aos pacientes que não são críticos, mas necessitam de oxigênio e por isso não podem ir para casa. Serão reduzidos os leitos clínicos disponíveis no hospital, mas desafogará os pacientes internados na UPA e no Pronto-Atendimento", explica o prefeito.

A cidade viu se agravar a superlotação do hospital, com pacientes críticos a espera de leitos de UTI e pacientes com necessidade de oxigênio internados na UPA e leitos improvisados. Paralelamente, a vice-prefeita Izaura Landim e o ex-prefeito Airton Artus lideram a busca de recursos junto ao empresariado local. Apesar de todo valor desprendido pelo município e o hospital, alguns equipamentos de uso emergencial em pacientes com Covid-19 estão em falta. A iniciativa busca cerca de R$ 170 mil para a compra dos itens.