Centro Covid de Taquara muda de endereço pela segunda vez

. No início deste ano, o serviço saiu de um prédio alugado para um imóvel do município com melhor estrutura. No entanto, com a alta demanda de pessoas com sintomas nos últimos dias, a prefeitura viu a necessidade de buscar outro local. O futuro espaço foi utilizado durante algum tempo por uma fábrica de calçados. Nos últimos meses, estava ocioso. O proprietário ofereceu gratuitamente, em sistema de comodato, toda a estrutura para que ali sejam atendidos pacientes com suspeita da doença.