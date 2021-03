Protásio Alves faz ações para evitar a febre amarela

incidência de bugios mortos na região Motivados pela, a equipe de referência estadual no combate à febre amarela do Centro Estadual de Vigilância em Saúde e da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde e a vigilância sanitária de Protásio Alves coletaram mosquitos silvestres, para realizar monitoramento no interior do município. A equipe também entrevistou moradores de áreas de mata, considerando a possível rota de entrada do vírus.

"Alertamos a população que reside ou frequenta áreas de floresta que devem notificar a Secretaria de Saúde do seu município no caso de encontrar algum bugio morto", ressalta o agente sanitarista e ambiental de Protásio Alves, Fabiano Prigol. Os bugios são considerados sentinelas da febre amarela e não causam riscos à população. Esses primatas servem como indicadores da presença do vírus no ambiente silvestre.