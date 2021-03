A grande procura por atendimentos no hospital São José está servindo de alerta para Ivoti. O secretário de Saúde, Marcelo Bernardes se reuniu com o diretor administrativo do Hospital Rodrigo Perez e com a Irmã Valquíria Silveira, para acompanhar as demandas que a instituição está recebendo. Também foi discutida a possibilidade de abertura de novos leitos clínicos para os atendimentos, principalmente relacionados a Covid-19. Conforme o secretário, o município está à disposição para oferecer uma equipe técnica com profissionais da saúde que deverá atuar nesses leitos. "Queremos colaborar, e com certeza somos parceiros para as ações do hospital. O objetivo é atender a todos e para isso precisamos estar alinhados e preparados para garantir o atendimento. Nós reiteramos nossa parceria, disponibilizando os profissionais, enquanto o hospital a parte estrutural", comenta Marcelo.