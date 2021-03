CORONAVÍRUS Notícia da edição impressa de 05/03/2021. Alterada em 05/03 às 03h00min Bento Gonçalves vê 'cenário de guerra' com a pandemia

O Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, atingiu 110% da ocupação de seus leitos de UTI Adulto. Nos últimos dias, a escalada de novos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul superou em muito todos os parâmetros de comparação registrados em qualquer outro momento da pandemia, levando ao esgotamento total dos recursos do sistema de saúde.

"Estamos vivendo o pior momento desde o início da pandemia da Covid-19. Este é um cenário de guerra. É o limite. As nossas equipes de trabalho não estão mais fazendo o ideal, elas estão fazendo o possível dentro dos recursos disponíveis. Atingimos o máximo das nossas capacidades", definiu o superintendente do Tacchini Sistema de Saúde, Hilton Mancio.

O hospital precisou acionar uma nova estratégia de combate à pandemia. As estruturas internas foram reordenadas e novos ambientes foram criados para receber e estabilizar pacientes de alta e média complexidade até que haja condições de encaminhá-los a um leito regular de UTI. A convocação de profissionais da saúde que estavam de férias para que retornem imediatamente ao trabalho também faz parte das medidas adotadas.